Коннектикут та Донецька область підписали історичну угоду «Sister State»

7 серпня штат Коннектикут та Донецька область України офіційно уклали першу в історії «Sister State» угоду між американським штатом та регіоном на лінії фронту.



Угода спрямована на посилення соціальних, культурних, гуманітарних, освітніх та економічних зв'язків, а також на підтримку відновлення.

Ініціативу з моменту повномасштабного вторгнення координував фонд Ukraine Aid International (UAI) разом із мережею міст-побратимів у Коннектикуті.

«Що це означає для громад: угода переводить співпрацю з рівня міст-побратимів на рівень штату, відкриває шлях до системної допомоги громадам Донеччини, а також обмінам між університетами, бізнесом та муніципалітетами», — йдеться у повідомленні.



Проєкти реалізовуватимуться коштом приватної філантропії та партнерств — з фокусом на стійкі рішення: доступ до чистої води, підтримку лікарень та шкіл, муніципальну інфраструктуру, програми для дітей та ментальне здоров'я.



Фонд виступає координаційним центром між владою штату, донорами, бізнесом та громадами України, забезпечуючи «останню милю» доставки допомоги до прифронтових міст та сіл. Саме завдяки трирічній роботі міст Коннектикуту – Вестпорт, Істон, Вестон, Ріджфілд, Ферфілд, Стамфорд та Грінвіч – стало можливим підписання угоди на рівні штату та розгортання більш масштабних програм підтримки.

