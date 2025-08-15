За один день «Білі ангели» евакуювали 17 людей з Покровського та Краматорського районів

Евакуація на Донеччині триває. Фото: поліція

За один день поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуював із міста Білицьке Покровського району та села Андріївка Краматорського району Донецької області 17 людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Серед них — мама із 5 дітьми, поранений, люди з інвалідністю. У кожного — своя історія та свій біль. Але головне — вони живі та зможуть розпочати нове життя», — йдеться у повідомленні.





У відомстві також повідомили, що допомогли чоловікові доставити до моргу його дружину до моргу.



Раніше ми писали, що волонтер Богдан Зуяков розповів, що 14 серпня вдень вивіз лежачу жінку, яка потребувала медичної допомоги, із села Андріївка Донецької області. Жінка мала низку захворювань.

