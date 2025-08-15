Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

За один день «Білі янголи» евакуювали 17 людей з Покровського та Краматорського районів

15 серпня 2025, 19:47

За один день «Білі янголи» евакуювали 17 людей з Покровського та Краматорського районів

Евакуація на Донеччині триває. Фото: поліція Евакуація на Донеччині триває. Фото: поліція

За один день поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуював із міста Білицьке Покровського району та села Андріївка Краматорського району Донецької області 17 людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Серед них — мама із 5 дітьми, поранений, люди з інвалідністю. У кожного — своя історія та свій біль. Але головне — вони живі та зможуть розпочати нове життя», — йдеться у повідомленні.



У відомстві також повідомили, що допомогли чоловікові доставити до моргу його дружину.

Раніше ми писали, що волонтер Богдан Зуяков розповів, що 14 серпня вдень вивіз лежачу жінку, яка потребувала медичної допомоги, із села Андріївка Донецької області. Жінка мала низку захворювань.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна евакуація
Організації
Поліція
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
усі новини
22:30
Краматорець Владислав Руднєв завоював дві золоті медалі та переміг «нейтрального» росіянина на Іграх-2025
21:32
Через обстріл Костянтинівки частина жителів залишилася без світла
21:14
ЗСУ зачистили та взяли під контроль шість населених пунктів на Покровському напрямку поблизу Добропілля
20:40
Були у неволі понад 7 років. З російського полону повернули трьох українських лікарів
19:47
За один день «Білі янголи» евакуювали 17 людей з Покровського та Краматорського районів
19:32
Коннектикут та Донецька область підписали історичну угоду «Sister State»
18:58
Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині є жертва та постраждалий
17:59
Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
17:20
Білий дім показав графік Трампа: зустріч із Путіним триватиме майже сім годин
17:07
В Угорщині з МіГ-29 викрали деталі РЛС на військовому аеродромі
16:57
На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР
16:56
Українські війська зачистили Покровськ від російських ДРГ – ЗСУ
16:46
У Закарпатті зійшли з рейок три вагони поїзда Запоріжжя — Солотвино
16:40
Російська влада підтвердила атаку дронів на судно в астраханському порту
16:39
На Ставці ухвалили рішення про зміцнення Добропільського та інших напрямків на Донеччині – Зеленський
16:26
У Дніпрі пролунали вибухи: ймовірний удар «Іскандерів»
16:14
На Донеччині двоє поліцейських потрапили під російський обстріл
16:14
Зеленський: пріоритет України — контрактна армія та чесний мир
15:41
Російські окупанти завдали удару по Добропіллю: виникли пожежі, є поранена
усі новини
ВІДЕО
Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа
15 серпня, 17:59
На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР
15 серпня, 16:57
Українські військові у Покровську. Фото: кадр із відео Українські війська зачистили Покровськ від російських ДРГ – ЗСУ
15 серпня, 16:56
Три тисячі доларів за свободу: у Донецькому суді оформляли фальшиві розлучення та опікунства Три тисячі доларів за свободу: у Донецькому суді оформляли фальшиві розлучення та опікунства
15 серпня, 15:34
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: кадр із відео Обстріл Слов'янська: поранений рятувальник, який евакуйовував людей
15 серпня, 14:41
Будівельний кран упав в окупованому Севастополі, є загиблий. Фото: Місто 24 В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
15 серпня, 14:05

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір