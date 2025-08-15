ЗСУ зачистили та взяли під контроль шість населених пунктів на Покровському напрямку поблизу Добропілля

ЗСУ зачистили та взяли під контроль шість населених пунктів. Фото: скриншот

В результаті пошуково-ударних дій зачищені наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золота Криниця Донеччини. Про це повідомляє 1 корпус НГУ «Азов».



Армія РФ втратила 271 окупанта, отримали поранення — 101 загарбник, і потрапили в полон — 13.



Крім того, було пошкоджено або знищено один танк, дві ББМ, 37 одиниць авто та мототехніки, три гармати.



«Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку триває», — заявили в офіційній заяві.



Також військові аналітики проєкту DeepState уточнили, що Сили Оборони України відкинули окупантів поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного Шахового, Никанорівки та Сухецького.



Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Дніпро» Віктор Трегубов заявив, що Сили оборони України локалізували російських військових на Добропільському напрямку.

