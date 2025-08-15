Через обстріл Костянтинівки частина жителів залишилася без світла

У п'ятницю, 15 серпня, російські окупанти здійснили черговий обстріл міста Костянтинівка зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«За попередньою інформацією, жертв та постраждалих серед мирного населення немає. Внаслідок ворожого удару пошкоджено лінію електропередач», — зазначив він.



За словами Горбунова, частина мешканців міста залишилася без електропостачання.



Раніше ми писали, що російська армія вдень 15 серпня вдарила по Дніпровському району балістикою. Внаслідок удару один чоловік загинув, ще один постраждав.

