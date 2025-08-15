Краматорець Владислав Руднєв завоював дві золоті медалі та переміг «нейтрального» росіянина на Іграх-2025

Владислав Руднєв виборов два золота на Всесвітніх Іграх. Фото: Спортивний Комітет України

На Всесвітніх Іграх-2025 у китайському місті Ченду спортсмен із Краматорська Владислав Руднєв завоював дві золоті «нагороди». Він виступав у ваговій категорії до 79 кілограмів.



Суперником Владислава став нейтральний росіянин Ованес Абгарян. Руднєв провів серію атак і завершив поєдинок із рахунком — 3:0.



Крім того, наступного дня Владислав виступив у складі чоловічої збірної України разом з Олександром Воропаєвим, Анатолієм Волошиновим, Петром Давиденком та Андрієм Кучеренком. Збірна України здобула «золото», у фіналі перемігши команду з Казахстану.



Після оголошення результатів, Владислав Руднєв відсвяткував гопаком разом із партнером зі збірної Андрієм Кучеренком.



Владислав Руднєв — заслужений майстер спорту України з боротьби самбо, п'ятиразовий чемпіон світу та чотириразовий чемпіон Європи, стипендіат Донецької обласної державної адміністрації.

