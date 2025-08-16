РФ вдарила балістикою та дронами: ППО збила 61 ціль

ППО збила 61 дрон. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 16 серпня обстріляла Україну за допомогою ракети та дронів. Протиповітряна оборона збила 61 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 16 серпня (з 19:30 15 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М і 85-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Гвардійське — аннексований Крим», — йдеться у повідомленні.





Під удар потрапили прифронтові регіони — Сумська, Донецька, Чернігівська та Дніпропетровська області.



Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 61 російський БПЛА типу Shahed та дрони-імітатори різних типів на півночі та сході України.



Крім того, зафіксовано попадання ракет та 24 БПЛА на 12 локаціях.



Раніше ми писали, що в ніч на 15 серпня (з 19:30 14 серпня) РФ атакувала територію України двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 97 ударними БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

