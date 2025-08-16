Журналісти запитали Путіна, коли він припинить вбивати українців

Путін проігнорував питання американських журналістів щодо вбивств громадян України. Фото: Білий дім

Під час рукостискання Трампа та Путіна журналісти запитали главу Кремля Володимира Путіна: «Пане президент Путін, ви припините вбивати мирних жителів України?». Про це повідомляє американські ЗМІ.



Однак Путін вдав, що не почув питання. Він усміхнувся, зробив здивоване обличчя і показав жестом, що не чує те, що йому говорять.



Трамп нахилився до нього і щось сказав. Можливо, він пояснив, що саме спитали. Після цього глава Кремля продовжив посміхатися до камер.



Раніше ми писали, що переговори на Алясці між президентами США та Росії Дональдом Трампом та Володимиром Путіним завершено. Телеканал Fox News повідомляє, що пресконференція Путіна та Трампа може розпочатися на годину раніше, ніж очікувалося спочатку. Крім того, за даними телеканалу, Трамп має намір обговорити з Путіним на Алясці угоди з ядерних озброєнь, попри те, що головною темою є Україна. Він також заявив, що введення вторинних санкцій вплинуло б на економіку РФ, але, «можливо, цього не доведеться робити».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях