У Добропіллі російська ракета пробила дах п'ятиповерхівки та застрягла у квартирі

Російська ракета пробила дах п'ятиповерхового будинку у Добропіллі та застрягла у квартирі. Фото: Добропілля info

Російські окупаційні війська вночі та сьогодні вранці обстріляли міста Добропілля та Білозерське Покровського району Донецької області.

За повідомленням місцевого телеграм-каналу «Добропілля Інфо», вчора вночі російська ракета влучила у п'ятиповерховий будинок в Добропіллі. На щастя, вона не вибухнула.

Канал опублікував фото ракети, яка пробила дах і застрягла в одній із квартир будинку.

Також публікуються фото та відео наслідків нічного обстрілу Добропілля та ранкового – у Білозерському.