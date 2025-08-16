Британський журналіст повідомив, що Путін і Трамп домовилися про перемир'я у повітрі

За даними журналіста британського видання The Economist, Путін та Трамп домовилися про перемир'я у повітрі. Фото: CNN

Існує попередня угода про припинення вогню у повітрі до тристоронньої зустрічі лідерів США, Росії та України. Про це у соціальній мережі Х повідомив кореспондент британського видання The Economist Олівер Керрол.

«Ми думаємо, що небо подасть сигнали про попередні результати цих переговорів», — повідомив журналіст з посиланням на свої джерела.

«Наступний тиждень буде цікавим», — написав Керрол.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі із Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп обговорював питання обміну територіями. Трамп також повідомив, що зараз ведеться підготовка до переговорів між президентами Росії та України, і не виключив своєї можливої участі в них.