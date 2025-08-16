Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Британський журналіст повідомив, що Путін і Трамп домовилися про перемир'я у повітрі

16 серпня 2025, 11:23

Британський журналіст повідомив, що Путін і Трамп домовилися про перемир'я у повітрі

За даними журналіста британського видання The Economist, Путін та Трамп домовилися про перемир'я у повітрі. Фото: CNN За даними журналіста британського видання The Economist, Путін та Трамп домовилися про перемир'я у повітрі. Фото: CNN

Існує попередня угода про припинення вогню у повітрі до тристоронньої зустрічі лідерів США, Росії та України. Про це у соціальній мережі Х повідомив кореспондент британського видання The Economist Олівер Керрол.

«Ми думаємо, що небо подасть сигнали про попередні результати цих переговорів», — повідомив журналіст з посиланням на свої джерела.

«Наступний тиждень буде цікавим», — написав Керрол.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі із Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп обговорював питання обміну територіями. Трамп також повідомив, що зараз ведеться підготовка до переговорів між президентами Росії та України, і не виключив своєї можливої участі в них.

Інше
Володимир Путін Дональд Трамп перемир'я зустріч Домовленість
Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
11:59
Зеленський зустрінеться з Трампом у США: дата
11:30
Трамп зможе бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна в майбутньому
11:23
Британський журналіст повідомив, що Путін і Трамп домовилися про перемир'я у повітрі
10:40
У Добропіллі російська ракета пробила дах п'ятиповерхівки та застрягла у квартирі
10:20
Пошкоджено будинки, адмінбудівлі та лінії електропередач: в ОВА показали наслідки ударів росіян по Донеччині
09:44
Журналісти запитали Путіна, коли він припинить вбивати українців
09:22
Трамп та Путін обговорювали питання обміну територіями — Fox News
08:38
РФ вдарила балістикою та дронами: ППО збила 61 ціль
08:29
Зустріч Трампа та Путіна закінчилася без прориву по Україні
08:20
Меланія Трамп передала Путіну листа про викрадення РФ українських дітей — Reuters
01:29
Переговори Трампа та Путіна у вузькому складі завершено. Перші підсумки
22:30
Краматорець Владислав Руднєв завоював дві золоті медалі та переміг «нейтрального» росіянина на Іграх-2025
21:32
Через обстріл Костянтинівки частина жителів залишилася без світла
21:14
ЗСУ зачистили та взяли під контроль шість населених пунктів на Покровському напрямку поблизу Добропілля
20:40
Були у неволі понад 7 років. З російського полону повернули трьох українських лікарів
19:47
За один день «Білі янголи» евакуювали 17 людей з Покровського та Краматорського районів
19:32
Коннектикут та Донецька область підписали історичну угоду «Sister State»
18:58
Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині є жертва та постраждалий
17:59
Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
Російська ракета пробила дах п'ятиповерхового будинку у Добропіллі та застрягла у квартирі. Фото: Добропілля info У Добропіллі російська ракета пробила дах п'ятиповерхівки та застрягла у квартирі
16 серпня, 10:40
Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Трамп та Путін обговорювали питання обміну територіями — Fox News
16 серпня, 09:22
Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа
15 серпня, 17:59
На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР
15 серпня, 16:57
Українські військові у Покровську. Фото: кадр із відео Українські війська зачистили Покровськ від російських ДРГ – ЗСУ
15 серпня, 16:56
Три тисячі доларів за свободу: у Донецькому суді оформляли фальшиві розлучення та опікунства Три тисячі доларів за свободу: у Донецькому суді оформляли фальшиві розлучення та опікунства
15 серпня, 15:34
