Війська РФ захопили село Попов Яр у Донецькій області

Сили оборони відійшли від села Попов Яр. Фото: скріншот

На Добропільському напрямку окупаційні російські війська окупували село Попов Яр Донецької області. Сили оборони відійшли від населеного пункту. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Дніпро».



«Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попов Яр. Намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, активізував наступ у бік Іванівки», — йдеться у повідомленні.



Наразі тривають заходи щодо ліквідації ворожих сил.

Військові аналітики проєкту DeepState ще 5 серпня повідомили, що російські військові захопили село.



Раніше ми писали, що сили 7-го корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ та суміжних підрозділів зачистили від російських ДРГ та одиночних окупантів місто Покровськ до Донецької області.

