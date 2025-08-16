Зеленський розповів деталі розмови із Трампом

Президент України розповів про змістовну розмову із Трампом 16 серпня. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну розмову з Дональдом Трампом. Крім того, глава держави поговорив із європейськими лідерами. Про це повідомив Зеленський у телеграм.



«Загалом говорили понад півтори години, приблизно годину — з президентом Трампом», — заявив він.



За словами Зеленського, Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Важливо, що сила Америки впливає розвиток ситуації.



«Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна-Америка-Росія. Україна наголошує: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього», - резюмував він.



Раніше ми писали, що Трамп в інтерв'ю Fox News повідомив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях