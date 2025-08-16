Дрони атакували Бєлгород РФ: двоє поранених

Дрони вдарили по Білгороду. Фото: В'ячеслав Гладков

У суботу, 16 серпня, невідомі дрони вдарили по російському місту Бєлгород. Двоє людей постраждали. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



За його словами, постраждалі отримали множинні осколкові поранення внаслідок детонації безпілотника. Їх госпіталізували до медичного закладу.





Крім того, пошкоджено приватний, багатоквартирний будинки, будівлю на території спортивного об'єкту та автомобілі.



Раніше ми писали, що внаслідок атаки безпілотника ЗСУ по центру Білгорода постраждали двоє чоловіків, повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Один із них госпіталізований у тяжкому стані з проникаючим пораненням живота.

