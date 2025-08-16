У Зеленського «не чули» про домовленості Трампа та Путіна щодо повітряного перемир'я

Ілюстративне фото

Київ «нічого не чув» про ймовірне повітряне перемир'я України та Росії. Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Нагадаємо, раніше кореспондент британського журналу The Economist Олівер Керрол, посилаючись на джерела, розповів про ймовірне досягнення угоди щодо припинення вогню в повітрі за підсумками зустрічі президентів США та Росії на Алясці.

Припинення вогню у повітрі діятиме до тристоронньої зустрічі президентів США, Росії та України, написав він.

«Небо подасть сигнали про попередні результати переговорів. Наступний тиждень буде цікавим», — розповів Керрол.

У відповідь на цей коментар Литвин заявив, що у Києві «нічого не знають» про домовленості лідерів двох країн.

Литвин у такий спосіб прокоментував твіт Олівера Керрола.