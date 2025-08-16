Трамп та європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України поза НАТО — CNN

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі. Ілюстративне фото

Президент США Дональд Трамп під час телефонних переговорів з лідерами Євросоюзу порушив питання щодо можливості надання Україні гарантій безпеки, аналогічних статті 5 Статуту НАТО.

Йдеться про потенційні гарантії, які можуть бути закріплені в рамках майбутньої мирної угоди за підтримки США та ЄС, але без прямої участі Північноатлантичного альянсу. Про це 16 серпня повідомив телеканал CNN із посиланням на європейські джерела.

Проте розробка конкретних механізмів такої схеми поки що союзниками не обговорювалася. У той же час, Трамп не виявляє готовності виділяти американські війська або значні ресурси на захист України. Європейські столиці запропонували створити «сили підтримки» для Києва, але їхнє функціонування неможливе без участі США.

Нагадаємо, стаття 5 Статуту НАТО закріплює принцип колективної оборони, згідно з яким напад на одного союзника розглядається як напад на всіх.