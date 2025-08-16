Росія може посилити удари по Україні

Росія може спробувати посилити тиск та удари по українських позиціях, щоб створити для себе вигідніші умови на міжнародній арені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Грунтуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України і знаючи підлість Росії, припускаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій з метою створення вигідніших політичних обставин для розмов з глобальними суб'єктами», — написав він.



Зеленський уточнив, що зараз фіксується пересування та готовність російських військ.



«Звичайно, протидіятимемо — якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкому поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій і справді відчутної протидії ворогові», — додав президент.



Раніше ми писали, що переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна почалися за розкладом — близько 11:30 за місцевим (22:30 за київським часом) і спочатку ніщо не віщувало провалу.

