Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

По Нікопольщині та Синельниківщині агресор застосував БпЛА та «Гради»

17 серпня 2025, 08:50

По Нікопольщині та Синельниківщині агресор застосував БпЛА та «Гради»

По Нікопольщині та Синельниківщині агресор застосував БпЛА та «Гради»

Два райони Дніпропетровської області вночі опинилися під ворожими атаками — Нікопольський та Синельниківський райони. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На Нікопольщині противник застосовував дрони та бив із реактивної системи залпового вогню «Град». Удари припали по районному центру, а також по Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам. Виникла пожежа. Декілька автомобілів отримали пошкодження, одна машина повністю згоріла.

Нічна атака на Нікопольщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нічна атака на Нікопольщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Результат нічної атаки на Нікопольщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

За уточненими даними, в результаті артобстрілу Нікополя, який стався вдень 16 серпня, було знищено два приватні будинки, ще три отримали пошкодження.

На Синельниківщині агресор атакував Межевську та Покровську громади, застосувавши БПЛА. В результаті виникли спалахи: горіли два приватні будинки, гараж і суха трава. Постраждала та інфраструктура.

Крім того, вчора, 16 серпня, з-під завалів житлового будинку у Межівській громаді рятувальники витягли тіло жінки. Вона загинула внаслідок авіаудару КАБами, завданого ворогом 14 серпня.

Нагадаємо, Росія може спробувати посилити тиск та удари по українських позиціях, щоб створити для себе вигідніші умови на міжнародній арені.

ТЕГИ

Місця
Дніпропетровська область Нікопольський район Синельниковський район
Інше
Дрони Град Атаки
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
усі новини
09:28
На Донеччині від російських ударів загинули п'ять мирних жителів
08:50
По Нікопольщині та Синельниківщині агресор застосував БпЛА та «Гради»
08:12
У Воронезькій області дрони атакували залізничну станцію та пошкодили ЛЕП
17:00
Росія може посилити удари по Україні
16:25
Трамп та європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України поза НАТО — CNN
16:24
ЗСУ вже другий день мають успіхи в районі Добропілля та Покровська — Зеленський
15:58
У Волгограді РФ в районі НПЗ видно стовп чорного диму — ЗМІ
15:52
Президент США повідомив Зеленського про бажання Путіна отримати весь Донбас — Bloomberg
15:10
У Зеленського «не чули» про домовленості Трампа та Путіна щодо повітряного перемир'я
14:59
Дрони атакували Бєлгород РФ: двоє поранених
14:26
Путін віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни, а не просто перемир'ю — Axios
13:47
Вночі росіяни вдарили по прифронтовій Костянтинівці
13:25
Зеленський розповів деталі розмови із Трампом
13:09
Селища Райське та Новогригорівка Дружківської громади зазнали російського обстрілу
13:07
Війська РФ захопили село Попов Яр у Донецькій області
12:00
Зеленський зустрінеться з Трампом у США: дата
11:30
Трамп зможе бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна в майбутньому
11:23
Британський журналіст повідомив, що Путін і Трамп домовилися про перемир'я у повітрі
10:40
У Добропіллі російська ракета пробила дах п'ятиповерхівки та застрягла у квартирі
10:20
Пошкоджено будинки, адмінбудівлі та лінії електропередач: в ОВА показали наслідки ударів росіян по Донеччині
усі новини
ВІДЕО
У Воронезькій області дрони атакували залізничну станцію та пошкодили ЛЕП У Воронезькій області дрони атакували залізничну станцію та пошкодили ЛЕП
17 серпня, 08:12
Росіяни знову вдарили по клубу у селищі Райське Дружківської громади Краматорського району. Фото: Дружківка Інфо Селища Райське та Новогригорівка Дружківської громади зазнали російського обстрілу
16 серпня, 13:09
Російська ракета пробила дах п'ятиповерхового будинку у Добропіллі та застрягла у квартирі. Фото: Добропілля info У Добропіллі російська ракета пробила дах п'ятиповерхівки та застрягла у квартирі
16 серпня, 10:40
Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Трамп та Путін обговорювали питання обміну територіями — Fox News
16 серпня, 09:22
Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа
15 серпня, 17:59
На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР
15 серпня, 16:57

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір