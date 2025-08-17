По Нікопольщині та Синельниківщині агресор застосував БпЛА та «Гради»

Два райони Дніпропетровської області вночі опинилися під ворожими атаками — Нікопольський та Синельниківський райони. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



На Нікопольщині противник застосовував дрони та бив із реактивної системи залпового вогню «Град». Удари припали по районному центру, а також по Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам. Виникла пожежа. Декілька автомобілів отримали пошкодження, одна машина повністю згоріла.

Нічна атака на Нікопольщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Результат нічної атаки на Нікопольщині. Фото: Дніпропетровська ОВА



За уточненими даними, в результаті артобстрілу Нікополя, який стався вдень 16 серпня, було знищено два приватні будинки, ще три отримали пошкодження.



На Синельниківщині агресор атакував Межевську та Покровську громади, застосувавши БПЛА. В результаті виникли спалахи: горіли два приватні будинки, гараж і суха трава. Постраждала та інфраструктура.



Крім того, вчора, 16 серпня, з-під завалів житлового будинку у Межівській громаді рятувальники витягли тіло жінки. Вона загинула внаслідок авіаудару КАБами, завданого ворогом 14 серпня.

Нагадаємо, Росія може спробувати посилити тиск та удари по українських позиціях, щоб створити для себе вигідніші умови на міжнародній арені.