Нічний обстріл Добропілля: постраждала цивільна інфраструктура

Вночі, 17 серпня, російські війська завдали ударів по Добропіллю на Донеччині. Під обстріл потрапило кілька об'єктів міста. Пошкоджено Добропільську податкову інспекцію та житловий багатоповерховий будинок поруч із супермаркетом АТБ. Про це повідомляє «Типове Добропілля».



У Святогорівці внаслідок влучення дрону-«шахеда» спалахнув двоповерховий житловий будинок. Також повідомляється про три влучення коригуваних авіабомб (КАБ).

Удари припали по району Молодіжний, поряд із Центром дитячо-юнацької творчості — пошкоджено житлові будинки та дорожнє покриття. У мікрорайоні Сонячний після обстрілу спалахнули квартири.

Одна з квартир на вулиці Саратовській, де сталося влучання. Фото: «Типове Добропілля»

Як повідомляється, внаслідок влучання дрону пошкоджено податкову інспекцію, постраждала школа №7. У місті горіли гаражі поряд із житловими будинками. За попередньою інформацією загиблих немає, є люди з легкими травмами.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що армія зупинила прорив російських військ під Добропіллям.