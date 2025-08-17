Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі

Тарифи на воду знизили у Донецьку та інших містах, але не у Маріуполі. Про це пише «Маріуполь зараз».

У угрупуванні «ДНР» оголосили про введення з 1 серпня понижувального коефіцієнта на послуги водопостачання та водовідведення. Згідно з розпорядженням від 14 серпня 2025 року, нові тарифи почнуть діяти у Донецьку, Макіївці, Горлівці, Дебальцевому, Торезі, Сніжному, Харцизьку, Іловайську, а також у Ясинуватському, Єнакіївському та Шахтарському районах.

Вартість кубометра води там становитиме 7,47 рубля (близько чотирьох гривень), а водовідведення обіцяють зробити безкоштовним.



Як зазначається, у списку міст немає Маріуполя.

Ще одне підтвердження: обіцянки «турботи» про Маріуполь залишаються лише на папері, наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання.