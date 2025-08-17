Лідери ЄС та генсек НАТО візьмуть участь у зустрічі Зеленського та Трампа у США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн візьмуть участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Про візит до США німецького канцлера повідомив представник уряду ФРН Штефан Корнеліус.

Свою участь у зустрічі підтвердила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Як зазначає Sky News, до переговорів може приєднатися прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Також у Вашингтон вирушить президент Фінляндії Олександр Стубб, підтвердили у його канцелярії. Крім того, за повідомленням Європейської правди, у зустрічі візьме участь президент Франції Еммануель Макрон.



Також повідомляється, що в НАТО підтвердили 17 серпня, що генсек Марк Рютте вилетить до Вашингтона для участі у переговорах президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів. Переговори відбудуться 18 серпня.

Нагадаємо, Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон для обговорення деталей щодо завершення війни. За словами Зеленського, важливо, щоби європейці були залучені на всіх етапах заради надійного забезпечення безпеки разом з Америкою.