Путін озвучив ультиматум по Україні

На саміті на Алясці Володимир Путін представив низку умов для завершення війни проти України, повідомило лондонське агентство Reuters із посиланням на джерела. У переговорах із президентом США Дональдом Трампом російський президент наполягав не лише на територіальних поступках, а й на низці політичних вимог.



За даними видання, Москва запропонувала так званий «обмін територіями»: Україна має вивести війська з Донецької та Луганської областей, а Росія, у свою чергу, готова заморозити лінію фронту у Херсонській та Запорізькій областях та повернути під контроль України невеликі райони у Сумській та Харківській областях.



Ще одним ключовим пунктом стало визнання Криму російським. При цьому залишається незрозумілим, чи йдеться лише про визнання з боку США або всього Заходу і самої України.



Серед інших умов Кремля — відмова Києва від вступу до НАТО, часткове скасування санкцій, надання російській мові офіційного статусу та гарантії вільної діяльності Російської православної церкви.



За інформацією джерел, припинення вогню до укладання повноцінної мирної угоди в пропозиціях Путіна не передбачено.

Україна, як зазначає Reuters, відмовляється йти на такі поступки, зокрема виведення військ з Донецької області.

Нагадаємо, лідери ЄС та генсек НАТО візьмуть участь у зустрічі Зеленського та Трампа у США.