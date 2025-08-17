Європа єдина перед зустріччю з Трампом — ультиматум Путіна обговорять у Вашингтоні

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

17 серпня 2025, 18:05

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зустрівся з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн і зробив низку заяв напередодні переговорів із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Відео виступу опублікував телеканал FREEДОМ у Facebook.

«Дуже важливо, щоб Європа залишалася разом із Україною. Сьогодні ми визначаємо ключові питання, які обговорюватимуться у Вашингтоні», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що головною умовою є збереження європейської єдності, якою вона була в 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ: «Ця згуртованість дає можливість досягти реального миру».

За словами президента, припинення вогню неможливо нав'язати силою зброї. Для цього потрібно рухатися до фінальної угоди. «Путін не хоче припиняти вбивства, але він зобов'язаний це зробити», — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що реальними можуть бути лише переговори на лінії фронту: «Контактна лінія — це найкраща лінія для розмов, і європейці підтримують цей підхід».

Зеленський також нагадав, що Росія досі не досягла успіху в Донецькій області: «Путін не зміг захопити її за 12 років. Конституція України не дозволяє ні здавати території, ні торгувати землею».

Він наголосив, що територіальні питання можуть обговорюватись лише на тристоронній зустрічі Україна—США—Росія. «Якщо Росія відмовиться, потрібні нові санкції», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Вашингтон та Європа погодили спільну роботу з надання Україні гарантій безпеки: «Ми дуже вдячні США та Президенту Трампу за цей сигнал». За його словами, ці гарантії мають діяти на практиці як «стаття 5 НАТО».

Крім того, Зеленський наголосив, що вступ України до ЄС має розглядатися разом із Молдовою: «Якщо нас розділять, це означатиме відсутність єдиної позиції Європи щодо України та її безпеки.

Нагадаємо, Путін озвучив ультиматум щодо України.

