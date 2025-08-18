У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ

Вночі, 18 серпня, в окупованому Донецьку атакували об'єкт, де знаходилися російські військові.

За даними Telegram-каналу «Андрющенко-Time», удар припав на будівлю в Ленінському районі за адресою: проспект Гонімова, 17А.

Імовірно, йдеться про колишній інтернат №1. Канал Supernova+ повідомляє, що зовсім недавно там було розміщено особовий склад для перекидання на Покровський напрямок.

«Донецьк. Було дуже гучно... щонайменше три вибухи... у Ленінському щось горить — кажуть, що вибухає, коли горить...» — повідомляє Supernova+.

Нагадаємо, ЗСУ ракетним ударом знищили гелікоптер Мі-8 Росгвардії під окупованим Донецьком.