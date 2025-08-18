Слов'янськ уночі потрапив під російський обстріл: пошкоджено підприємство

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Російська армія вночі у понеділок, 18 серпня, обстріляла Слов'янськ Донецької області. Внаслідок удару пошкоджено підприємство. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, російські окупаційні війська три БПЛА «Герань-2».



«Пошкоджено промислове підприємство на вулиці Літературній. На щастя, без постраждалих», — зазначив він.





Раніше ми писали, що близько 04:50 18 серпняросійські війська атакували Індустріальний район Харкова ударними дронами. Один із безпілотників потрапив до п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок удару обвалилося кілька поверхів, спалахнули квартири на кількох поверхах та спалахнули автомобілі.

Переможемо цензуру разом!

