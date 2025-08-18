Поліція перевіряє обставини підриву воєнного автомобіля у Києві

У Києві вранці, 18 серпня, стався вибух воєнного автомобіля. Інцидент зафіксовано у Подільському районі на парковці біля житлового будинку на Виноградарі.

За даними поліції, у момент, коли власник підійшов до пікапу, у салоні спрацював вибуховий пристрій. Чоловік зазнав легких травм, від госпіталізації відмовився.

На місці події правоохоронці перевірили також другий автомобіль того ж власника, припаркований поряд.

У Київській військовій адміністрації повідомили , що вибух стався на пасажирському сидінні. Внаслідок вибуху пошкодження отримали ще кілька машин, що стояли поблизу.

За інформацією поліції, пристрій, який здетонував, поки що не ідентифікований. На місці працюють оперативні служби, фахівці з'ясовують причини та можливі мотиви події.

Нагадаємо, СБУ запобігла теракту в Києві: затримано жінку, яка намагалася закласти вибухівку в одному з ресторанів за завданням російської розвідки.