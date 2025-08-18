Росія атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 88 цілей

ППО збила 88 дронів. Фото: Повітряні сили

Окупаційні російські війська в ніч на 18 серпня запустила по Україні чотири балістичні ракети з трьох напрямків та 140 дронів. Протиповітряна оборона збила 88 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 18 серпня (з 21:00 17 серпня) противник атакував 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М (з районів — Таганрог, Міллерово, Курськ), а також і 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Орел мис Чауда — анексований Крим», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 88 БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі України.





Крім того, зафіксовано попадання ракет та ударних БПЛА на 25 локаціях у Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.



Раніше ми писали, що близько 04:50, 18 серпня,російські війська атакували Індустріальний район Харкова ударними дронами. Один із безпілотників потрапив до п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок удару обвалилося кілька поверхів, спалахнули квартири на кількох поверхах та спалахнули автомобілі.

