Правий берег у Запоріжжі під ракетним обстрілом: троє загиблих, 23 поранені

У Запоріжжі вранці, 18 серпня, відбувся черговий ракетний обстріл. По місту було завдано кілька ударів балістикою. За інформацією місцевої влади, в результаті постраждали 23 людини, серед них — підліток. Двоє госпіталізовано у важкому стані. Також повідомляється про трьох загиблих.



Як повідомляється, атака була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури. Місцеві жителі пишуть, що на Правому березі, що в районі Запорізького трансформаторного заводу, у будинках по вулиці Щасливій посипалися вікна. За словами місцевих мешканців, три вибухи один за одним чулися після 9:00. Знищено також торгові точки.

ДСНС ліквідують наслідки ракетних ударів по Запоріжжю. Джерело: t.me/gu_dsns_zp

Поліція повідомила про перекриття руху на ділянці Дніпровське шосе та вулиці Щасливої у Правобережному районі.

Нагадаємо, вдень 10 серпня російські окупаційні війська вдарили автовокзалом у Запоріжжі двома авіабомбами.