На пороховому заводі в Рязанській області стався вибух: загинуло 20 людей, понад 100 постраждали

Число жертв вибуху на заводі «Еластик» досягло 20 людей. Фото: скріншот

У Рязанській області РФ вранці 15 серпня стався вибух у пороховому цеху військового заводу «Еластик», де виробляють боєприпаси. До 20 осіб побільшало загиблих. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Як зазначається, постраждали 134 особи: 31 постраждалий проходить лікування у лікарні, 103 — лікуються амбулаторно.



Пошукові роботи на місці вибуху продовжуються.



Спочатку почалася пожежа, яка перекинулася на три будинки — склад зі снарядами, спорядженими тротилом, видання другого виробничого цеху. Цех зокрема займався виробництвом снарядів калібру 152 мм.



Нагадаємо, у 2021 році вибух на цьому заводі забрав життя 17 людей. Тоді вибухнув цех із виробництва пороху приватного виробника вибухівки «Розряд».



Раніше ми писали, що під ранок 17 серпня в Лисках та Острогозьку Воронезької області пролунали вибухи. За словами очевидців, у небі було чути близько десяти хлопків та помітні спалахи. Спрацювала система ППО, яка збивала безпілотники.

