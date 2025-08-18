Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

18 серпня 2025, 10:50

На пороховому заводі в Рязанській області стався вибух: загинуло 20 людей, понад 100 постраждали

Число жертв вибуху на заводі «Еластик» досягло 20 людей. Фото: скріншот Число жертв вибуху на заводі «Еластик» досягло 20 людей. Фото: скріншот

У Рязанській області РФ вранці 15 серпня стався вибух у пороховому цеху військового заводу «Еластик», де виробляють боєприпаси. До 20 осіб побільшало загиблих. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначається, постраждали 134 особи: 31 постраждалий проходить лікування у лікарні, 103 — лікуються амбулаторно.

Пошукові роботи на місці вибуху продовжуються.

Спочатку почалася пожежа, яка перекинулася на три будинки — склад зі снарядами, спорядженими тротилом, видання другого виробничого цеху. Цех зокрема займався виробництвом снарядів калібру 152 мм.

Нагадаємо, у 2021 році вибух на цьому заводі забрав життя 17 людей. Тоді вибухнув цех із виробництва пороху приватного виробника вибухівки «Розряд».

Раніше ми писали, що під ранок 17 серпня в Лисках та Острогозьку Воронезької області пролунали вибухи. За словами очевидців, у небі було чути близько десяти хлопків та помітні спалахи. Спрацювала система ППО, яка збивала безпілотники.

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
