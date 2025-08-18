Дрони 18-ї Слов'янської бригади НГУ знищили дві російські «Гвоздики»

В офіційному Telegram-каналі 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії України повідомили про результати роботи батальйону безпілотних систем «Вій». За інформацією військових, у ході двох вильотів дрони уразили дві самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика».

Зазначається, що самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика» вважається серйозною зброєю, і українські військові добре знайомі з її якостями. Однак у батальйоні безпілотних систем «Вій» 18-ї Слов'янської бригади НГУ підтверджують, що на кожну таку «квіточку» у них знайдеться свій «секатор».

У бригаді наголосили, що удари були точними та безпомилковими: «Два вильоти — дві поразки. Точна та чиста робота!»

