На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач

18 серпня 2025, 14:50

На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач

Пожежа у районі окупованої Станиці Луганської Пожежа у районі окупованої Станиці Луганської

Ситуація з лісовою пожежею у Станично-Луганському районі окупованої Луганської області різко погіршилась. Проблему визнали в угрупуванні «ЛНР».

Через посилення та зміни напряму вітру вогонь почав швидко поширюватися. Вогонь підібрався до Ольховських дач. Вдень 18 серпня він знаходиться вже за два кілометри від населеного пункту.

Окупаційна адміністрація заявила, що «робить усе можливе», щоб загасити пожежу.

Тим часом через посушливу погоду в окупації на Донбасі продовжують фіксувати нові загоряння у лісових масивах та на полях.

Вдень у понеділок горять три ділянки на загальній площі понад 11 га: під Айдаром та у Станично-Луганському районі.

На окупованій території Луганської області з липня вирують лісові пожежі.

Інше
Пожежа
Місця
Станиця Луганська Айдар

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
