В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона

У тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області вдень 18 серпня сталася велика пожежа на автозаправній станції. За попередніми даними, причиною займання була атака безпілотника.

Згоріло кілька авто. Інформація постраждалих уточнюється.

Кадри з місця події з'явилися в місцевих пабліках, на яких видно сильний вогонь і густий стовп диму, що здіймається над містом.

Ситуація з лісовою пожежею у Станично-Луганському районі окупованої Луганської області різко погіршилась. Проблему визнали у угрупуванні «ЛНР».