Російський військовий розстріляв мирного жителя під Покровськом

Російський військовий, який розстріляв мирного жителя під Покровськом. Фото: прокуратура

Російський окупант розстріляв цивільного поблизу міста Родинське Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



В одному з Телеграм-каналів опублікували відео, на якому військовослужбовець РФ з білою пов'язкою на руці відкрив прицільний вогонь по мирному жителю. Надалі він підійшов до жертви, що лежала на дорозі, і, оглянувши її, втік з місця злочину.



До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за фактом воєнного злочину, який спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину з-поміж російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що російський загарбник із засідки розстріляв мирного жителя, який намагався евакуюватися із селища Удачне на Донеччині.