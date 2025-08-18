Армія РФ завдала ударів по Добропіллю та Білозерському: загорілися п'ятиповерхівки, є загибла та поранені

Наслідки обстрілу Білозерського. Фото: ДСНС

17 серпня російські окупанти обстріляли місто Добропілля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені сім багатоповерхівок та приватний будинок. Також виникла пожежа у квартирі п'ятиповерхового будинку. Рятувальники загасили вогонь на площі 40 квадратних метрів.



Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.



Крім того, ЗС РФ завдали комбінованого удару по житловому кварталу міста Білозерське. Загорілися квартири з третього по п'ятий поверх п'ятиповерхового будинку. Бійці ДСНС загасили пожежу на площі 250 квадратних метрів.



Ще одна пожежа виникла через атаку FPV-дрона на п'ятиповерховий будинок. Загорілася квартира на п'ятому поверсі. Пожежу загасили рятувальники.



Загалом у місті постраждали чотири людини.

