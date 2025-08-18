Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Українська армія «зрізала» виступ російських військ під Добропіллям – ЗСУ

18 серпня 2025, 19:09

Українська армія «зрізала» виступ російських військ під Добропіллям – ЗСУ

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта DeepState Ситуація під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Сили оборони України «зрізали» виступ росіян поблизу міста Добропілля Донецької області. Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

За його словами, війська РФ надто захопилися походом у бік Добропілля.

«Ось ці інфільтрації з подальшим накопиченням виявилися не дуже вдалими. Виступ був «зрізаний». А їхні залишки зачищаються. Тому в цій частині напрямку тенденції оптимістичні. Те, що відбувалося у напрямку Добропілля – це результат саме того, що у росіян є і залишається перевага в особовому складі. Вони не проривали там українські позиції. Вони просто проходили українські позиції, втрачаючи значну кількість своєї піхоти. Знаєте, 80% втратять, а 20% пройдуть та засядуть у лісопосадці вже за позицією. Потім ці малі групи накопичуються та об'єднуються, щоб вести активніші бойові дії. І саме це і сталося», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що ЗСУ зачистили та взяли під контроль шість населених пунктів поблизу Добропілля.

ТЕГИ

Люди
Віктор Трегубов
Місця
Добропільський напрямок
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Піхота
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
11:15
Пушилін вкотре пообіцяв налагодити подачу води, але проблема залишається
07:28
У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ
13:11
Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі
12:06
У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
усі новини
19:09
Українська армія «зрізала» виступ російських військ під Добропіллям – ЗСУ
18:42
ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції у Тамбовській області: нафтопровід «Дружба» зупинений
18:12
Обстріл Костянтинівки: окупанти вдарили по пожежній частині, поранені рятувальники
17:49
Війська Росії обстріляли Костянтинівку та Добропілля: загинули чотири людини, ще сім – поранені
17:29
Армія РФ завдала ударів по Добропіллю та Білозерському: загорілися п'ятиповерхівки, є загибла та поранені
17:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:47
Російський військовий розстріляв мирного жителя під Покровськом
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
15:32
Сирський: Росія перекидає війська на Запорізький напрямок для нового наступу
13:35
Десантники ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку на Донеччині
12:40
Українські захисники Часового Яру взяли в полон близько 20 окупантів — УП
12:13
Армія РФ за добу вдарила по населених пунктах Донеччини понад 35 разів: багато пошкоджень
11:58
Дрони 18-ї Слов'янської бригади НГУ двічі уразили російську «Гвоздику»
11:15
Пушилін вкотре пообіцяв налагодити подачу води, але проблема залишається
10:50
На пороховому заводі в Рязанській області стався вибух: загинуло 20 людей, понад 100 постраждали
10:37
Правий берег у Запоріжжі під ракетним обстрілом: троє загиблих, 23 поранені
09:44
Росія атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 88 цілей
09:29
Поліція перевіряє обставини підриву воєнного автомобіля у Києві
09:28
За добу росіяни вбили трьох людей і поранили семеро у Донецькій області
усі новини
ВІДЕО
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
18 серпня, 17:00
Сирський: Росія перекидає війська на Запорізький напрямок для нового наступу Сирський: Росія перекидає війська на Запорізький напрямок для нового наступу
18 серпня, 15:32
Десантники ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку на Донеччині Десантники ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку на Донеччині
18 серпня, 13:35
Дрони 18-ї Слов'янської бригади НГУ двічі уразили російську «Гвоздику» Дрони 18-ї Слов'янської бригади НГУ двічі уразили російську «Гвоздику»
18 серпня, 11:58
Пушилін вкотре пообіцяв налагодити подачу води, але проблема залишається Пушилін вкотре пообіцяв налагодити подачу води, але проблема залишається
18 серпня, 11:15
Число жертв вибуху на заводі «Еластик» досягло 20 людей. Фото: скріншот На пороховому заводі в Рязанській області стався вибух: загинуло 20 людей, понад 100 постраждали
18 серпня, 10:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір