Українська армія «зрізала» виступ російських військ під Добропіллям – ЗСУ

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Сили оборони України «зрізали» виступ росіян поблизу міста Добропілля Донецької області. Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, війська РФ надто захопилися походом у бік Добропілля.



«Ось ці інфільтрації з подальшим накопиченням виявилися не дуже вдалими. Виступ був «зрізаний». А їхні залишки зачищаються. Тому в цій частині напрямку тенденції оптимістичні. Те, що відбувалося у напрямку Добропілля – це результат саме того, що у росіян є і залишається перевага в особовому складі. Вони не проривали там українські позиції. Вони просто проходили українські позиції, втрачаючи значну кількість своєї піхоти. Знаєте, 80% втратять, а 20% пройдуть та засядуть у лісопосадці вже за позицією. Потім ці малі групи накопичуються та об'єднуються, щоб вести активніші бойові дії. І саме це і сталося», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що ЗСУ зачистили та взяли під контроль шість населених пунктів поблизу Добропілля.