ЗСУ відкинули російську армію на три кілометри від кордону Донеччини та Дніпропетровщини

425-й штурмовий полк ЗСУ провів успішну наступальну операцію на Новопавлівському напрямку та відкинув на три кілометри російські війська від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Про це повідомили у пресслужбі полку.
Українські бійці провели цю операцію на відрізку Котлярівка-Горіхове. Для виконання завдань сформували зведену тактичну групу. Штурмові групи діяли за вогневої підтримки артилерії, мінометів та ударних БПЛА.
Проти Сил оборони України діяли 55-та та 74-та мотострілецькі бригади ЗС РФ.
Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Донецькій та Сумській областях.