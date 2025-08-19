Трамп підтвердив готовність надати гарантії безпеки Україні

Зустріч у Білому домі. Джерело: t.me/ermaka2022

За підсумками вчорашньої зустрічі у Білому домі президентів України та США, європейських лідерів Зеленський зазначив, що ключовою темою стали гарантії безпеки як основа для завершення війни.

Він наголосив на важливості єдності США та Європи у підтримці України та створенні міцної системи безпеки, яка захистить не лише країну, а й весь континент.



За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Трамп заявив про прагнення якнайшвидше завершити війну та підтвердив готовність працювати над наданням Україні надійних гарантій безпеки. Як зазначається, над цим сторони готові розпочати роботу вже найближчими днями.

На зустрічі лідерів європейських держав обговорювалися зміцнення обороноздатності України, її повоєнне відновлення, перспективи вступу до ЄС, а також повернення викрадених дітей та звільнення військових і цивільних полонених, де Україна наполягає на формулі «всіх на всіх».

Нагадаємо, Трамп під час переговорів заявив , що «організує тристоронню зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним». Також президент США сказав, що він «думає, що Путін погодиться з тим, що Україна повинна мати гарантії безпеки».