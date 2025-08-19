Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Волгограді: виникла пожежа

У російському Волгограді після атаки безпілотників виникли пожежі. Фото з місцевих пабліків

Вночі 19 серпня протягом кількох годин безпілотники масовано атакували Волгоградську область Росії. Під ударом опинився об'єкт нафтопереробної промисловості, на якому спалахнула пожежа. Жителі Волгограда чули протягом ночі щонайменше 15 звуків вибухів.

Губернатор області Андрій Бочаров підтвердив пожежу у Волгограді після атаки БПЛА. За його даними, горить НПЗ та дах лікарні.

«Силами Міністерства оборони Російської Федерації відбивається масована атака безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області. На півдні міста Волгограда внаслідок падіння уламків БПЛА виникли спалах покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні № 16 та на території НПЗ. Для локалізації та гасіння загорянь на місці працюють пожежники. За попередніми даними, постраждалих немає. Пацієнтам медустанови надається планова допомога в умовах інших відділень», — пише Бочаров.

Також, за даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки дронів у Волгограді виникло кілька пожеж: одна на даху медичного закладу, інша — на території НПЗ.

У мережі показали пожежу, яка почалася у Волгограді внаслідок нічної атаки.

У місцевому аеропорту росіяни запроваджували план «Килим» на тлі атаки безпілотників.