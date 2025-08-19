Росіяни вдарили по Слов'янську «Іскандерами»: поранено жінку

Внаслідок ракетної атаки по Слов'янську постраждала жінка. Фото з місцевих пабліків

Війська російської окупаційної армії ввечері 18 серпня завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

«Вчора о 21:00 ворог завдав удару по місту. Застосував дві ракети "Іскандер-М". Промзона на мікрорайоні Лісовий. На жаль, постраждала одна цивільна жінка», — повідомив Лях.

За словами начальника МВА, наразі постраждала перебуває у лікарні. Їй надається медична допомога. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Крім того, Вадим Лях повідомив, що вночі також було добре чути звуки атакуючих БПЛА типу «шахед» поза містом.

У соцмережах опубліковано фото наслідків вчорашньої атаки на Слов'янськ.