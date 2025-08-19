П'ять загиблих та вісім постраждалих внаслідок ударів РФ по Донецькій області за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: соцмережі

На Донеччині за минулу добу, 18 серпня, внаслідок обстрілів армії РФ загинули п'ятеро людей, крім того, є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 18 серпня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 3 у Костянтинівці, по 1 у Добропіллі та Новодонецькому», — зазначив він.



Ще 8 осіб в області за добу отримали поранення у Костянтинівці, Добропіллі та Слов'янську.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3425 осіб, постраждали — 7852. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що війська російської окупаційної армії увечері 18 серпня завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області.

