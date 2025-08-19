На Запорізькому напрямку масштабного наступу армії РФ поки не очікується — експерт

На Запорізькому та Новопавлівському напрямках зафіксовано просування російських військ. Згідно з оновленою картою проєкту DeepState, противник просунувся в районах Темирівки та Ольгівського Гуляйпільського району, а також біля села Муравка на стику Донецької та Дніпропетровської областей.

Скріншот: DeepState



Аналітики DeepState уточнили лінію фронту біля Зеленого Гаю на Донеччині.

Скріншот: DeepState

За даними Telegram-каналу PETRENKO+, на захід від Новодарівки та Левадного російські сили просунулися у бік Ольгівського, зайнявши ділянку площею до 10,6 км². Активність противника також спостерігається на південь, в районі Малинівки, і на північ, поблизу Темирівки. Наголошується, що пріоритетною метою російських військ може стати Успенівка (Гуляйпільський район), захоплення якої дозволить вирівняти лінію фронту та отримати флангову позицію для можливого наступу на Гуляйполе.

Джерело: t.me/petrenko_iHS

При цьому наголошується, що для РФ пріоритетом залишаються операції в Донецькій та Луганській областях, тому масштабного наступу в цьому секторі найближчим часом не варто очікувати. Водночас у разі затягування війни у 2026 році не виключено флангового удару у напрямку Гуляйполя.

На Новопавлівському напрямку (Дніпропетровська область) російські війська закріпилися на південь від Муравки і на захід від Котлярівки, зайнявши ділянку площею до 4 км². Продовжуються атаки в районі Дачного, на північ від Новоукраїнки, а також на південь і на захід від Оріхового. Крім того, противник просувається на захід від Котлярівки у бік кордону з Дніпропетровською областю і на окремих ділянках вже впритул підійшов до неї.

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російську армію на три кілометри від кордону Донеччини та Дніпропетровщини.