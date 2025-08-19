РФ запустила по Україні 10 ракет і 270 дронів із семи напрямків: ППО збила 236 цілей

ППО збила 236 цілей. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч на 19 серпня обстріляли Україну за допомогою п'яти балістичних ракет Іскандер-М з трьох напрямків, крилатих ракет Х-101 та 270 ударних БПЛА з трьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 236 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



ЗС РФ атакував 280-ма засобами повітряного нападу:



- 270 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Курськ, Міллерове, Приморсько-Ахтарськ;



- 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької областей, а також із Криму.



- 5 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 236 повітряних цілей:



- 230 ворожих БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів;



- 2 балістичні ракети Іскандер-М;



- 4 крилаті ракети Х-101.



Крім того, зафіксовано попадання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 18 серпня, внаслідок обстрілів армії РФ загинули п'ятеро людей, крім того, є постраждалі.

