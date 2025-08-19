Пошкоджено будинки та промислові будівлі: Філашкін показав наслідки ударів росіян по Донеччині за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 18 серпня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, промислові та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Добропіллі 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю і крамницю.





Краматорський район. У Дробишевому Лиманської громади пошкоджено 3 господарчі будівлі. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено промислові будівлі. У Новодонецькому 1 людина загинула, пошкоджено багатоповерхівку і 7 приватних будинків; ще 1 будинок пошкоджено у Степанівці. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, ресторан і лінію електропередач.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 18 серпня, внаслідок обстрілів армії РФ загинули п'ятеро людей, крім того, є постраждалі.

