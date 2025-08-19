Викрито коригувальників російських ударів по Києву та паліїв критичної інфраструктури в Одесі

Докази, що підтверджують роботу на російські спецслужби. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила агентурну групу російської військової розвідки, яка коригувала повітряні удари по Києву та організовувала диверсії на півдні країни.

За матеріалами справи, до осередку входили четверо людей: двоє агентів-виконавців, одна «зв'язкова» та куратор — кадровий співробітник ГРУ Максим Чачин.

Агентів-виконавців контррозвідка СБУ затримала ще у лютому 2025 року. Після цього спецслужба продовжувала комплексні заходи, які дозволили встановити інших учасників сітки та задокументувати їхні контакти.

Слідство з'ясувало, що Чачин залучив до співпраці колишню викладачку одного з київських університетів. 2021 року жінка поїхала до Росії і погодилася працювати на спецслужби. Із початком повномасштабного вторгнення вона вийшла на зв'язок зі своїм колишнім студентом — 27-річним мешканцем Києва, який підтримував агресію РФ.

Пізніше вона познайомила його із ще одним киянином — 40-річним екс-військовослужбовцем, який володів інформацією про місця дислокації підрозділів Сил оборони. Спільно вони обходили ці локації, відзначали їх на картах Google та передавали дані куратору для підготовки ракетних та дронових атак.



Пізніше агенти переїхали до Одеси, де за вказівкою російських спецслужб підпалили дві вежі мобільного зв'язку та кілька електропідстанцій. Крім того, вони готували серію терактів із використанням саморобних вибухових пристроїв, проте СБУ вдалося запобігти цим планам.

Найближчим часом про підозру буде повідомлено куратору агентурної групи та їхній «зв'язковий».

