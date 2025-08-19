Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Викрито коригувальників російських ударів по Києву та паліїв критичної інфраструктури в Одесі

19 серпня 2025, 12:07

Викрито коригувальників російських ударів по Києву та паліїв критичної інфраструктури в Одесі

Докази, що підтверджують роботу на російські спецслужби. Фото: СБУ Докази, що підтверджують роботу на російські спецслужби. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила агентурну групу російської військової розвідки, яка коригувала повітряні удари по Києву та організовувала диверсії на півдні країни.

За матеріалами справи, до осередку входили четверо людей: двоє агентів-виконавців, одна «зв'язкова» та куратор — кадровий співробітник ГРУ Максим Чачин.

Агентів-виконавців контррозвідка СБУ затримала ще у лютому 2025 року. Після цього спецслужба продовжувала комплексні заходи, які дозволили встановити інших учасників сітки та задокументувати їхні контакти.

Слідство з'ясувало, що Чачин залучив до співпраці колишню викладачку одного з київських університетів. 2021 року жінка поїхала до Росії і погодилася працювати на спецслужби. Із початком повномасштабного вторгнення вона вийшла на зв'язок зі своїм колишнім студентом — 27-річним мешканцем Києва, який підтримував агресію РФ.

Пізніше вона познайомила його із ще одним киянином — 40-річним екс-військовослужбовцем, який володів інформацією про місця дислокації підрозділів Сил оборони. Спільно вони обходили ці локації, відзначали їх на картах Google та передавали дані куратору для підготовки ракетних та дронових атак.

Пізніше агенти переїхали до Одеси, де за вказівкою російських спецслужб підпалили дві вежі мобільного зв'язку та кілька електропідстанцій. Крім того, вони готували серію терактів із використанням саморобних вибухових пристроїв, проте СБУ вдалося запобігти цим планам.

Найближчим часом про підозру буде повідомлено куратору агентурної групи та їхній «зв'язковий».

Докази, що підтверджують роботу на російські спецслужби. Фото: СБУ Докази, що підтверджують роботу на російські спецслужби. Фото: СБУ

Нагадаємо, прокурори Донецької області повідомили мешканці Дружківки про підозру у держзраді за співпрацю з ФСБ.

ТЕГИ

Організації
СБУ
Інше
коригувальники диверсанти ГРУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
17:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
11:15
Пушилін вкотре пообіцяв налагодити подачу води, але проблема залишається
07:28
У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ
13:11
Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі
12:06
У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
усі новини
13:56
Від офіцера Нацгвардії до посібника окупантів: в Україні оголосили підозру зраднику з Краматорська
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
13:02
Фігуранта податкової справи та підозрюваного в колабораціонізмі ексдиректора ФК «Зоря» оголосять у розшук
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
12:27
Як книги про бізнес і психологію допомагають будувати не тільки кар’єру, а й гармонійне життя (реклама)
12:07
Викрито коригувальників російських ударів по Києву та паліїв критичної інфраструктури в Одесі
11:45
«Смертоносні м'ячі»: у Кременчуці знаходять касетні боєприпаси, що не розірвалися після нічної атаки
11:28
Продавчиня із Дружківки допомагала окупантам атакувати місто
11:21
У Дружківці після опівночі російський FPV-дрон пошкодив багатоквартирний будинок
11:19
Пошкоджено будинки та промислові будівлі: Філашкін показав наслідки ударів росіян по Донеччині за добу
10:45
Атаки дронами та авіабомбами по Харківщині: постраждали жінки та діти
10:39
Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині — джерело Reuters
10:12
Війська РФ масовано атакували Полтавську область
09:54
На Запорізькому напрямку масштабного наступу армії РФ поки не очікується — експерт
09:47
РФ запустила по Україні 10 ракет і 270 дронів із семи напрямків: ППО збила 236 цілей
09:27
П'ять загиблих та вісім постраждалих внаслідок ударів РФ по Донецькій області за добу
08:58
Росіяни вдарили по Слов'янську «Іскандерами»: поранено жінку
08:26
Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Волгограді: виникла пожежа
усі новини
ВІДЕО
Густий дим над Кременчуком на Полтавщині після російської атаки. Фото з місцевих пабліків Війська РФ масовано атакували Полтавську область
19 серпня, 10:12
Внаслідок ракетної атаки по Слов'янську постраждала жінка. Фото з місцевих пабліків Росіяни вдарили по Слов'янську «Іскандерами»: поранено жінку
19 серпня, 08:58
Зустріч у Білому домі. Джерело: t.me/ermaka2022 Трамп підтвердив готовність надати гарантії безпеки Україні
19 серпня, 08:04
Українські штурмовики поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: кадр із відео ЗСУ відкинули російську армію на три кілометри від кордону Донеччини та Дніпропетровщини
18 серпня, 23:04
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
18 серпня, 17:00
Сирський: Росія перекидає війська на Запорізький напрямок для нового наступу Сирський: Росія перекидає війська на Запорізький напрямок для нового наступу
18 серпня, 15:32

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір