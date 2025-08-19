Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям

У Запорізькій області вражено залізничний маршрут окупантів. Фото: Петро Андрющенко

На тимчасово захопленій території Запорізької області українські військовослужбовці знищили вантажний потяг РФ з цистернами. Видно величезні клуби чорного диму. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петра Андрющенко.



«Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає. Як обіцяв, — епічні кадри знищення вантажного поїзда з цистернами», — заявив він.





Після удару Сил оборони нічого живого не залишилося.



Андрющенко заявив, що це була унікальна спецоперація ЗСУ.



Раніше ми писали, що на Запорізькому та Новопавлівському напрямках зафіксовано просування російських військ. Згідно з оновленою картою проекту DeepState, супротивник просунувся в районах Темування та Ольгівського Гуляйпільського району, а також біля села Муравка на стику Донецької та Дніпропетровської областей.

