На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло

Ілюстративне фото

Опріснення води з Азовського моря для водопостачання окупованої частини Донецької області недоцільне з низки причин. Про це сьогодні розповів очільник угруповання «ДНР» Денис Пушилін під час прямої лінії, передає окупаційне видання ДАН.

«Прораховувалося і опріснення, але там у чому найбільша складність — це рапа, тобто сіль, яка при опрісненні утворюється. Вона токсична і якоюсь мірою навіть отруйна, і якщо її складувати, умовно у вигляді териконів, то все одно з опадами все це вбирається, випалюється. Екологи цю історію ніколи не пропустять, там зовсім інші технології, у тих країнах, які це застосовують, там є певні підходи, які для нас не застосовуються», — сказав Пушилін.

Він також зазначив, що нерентабельною є організація доставки води від моря до Донецько-Макіївської агломерації: на порівнянних відстанях є значні джерела води, яка при цьому не потребує опріснення.

Крім того, за словами Пушиліна, незважаючи на те, що, за архівними даними, під Азовським морем є великі запаси прісної води, їх видобуток був би дуже дорогим і непорівнянним за складністю з очікуваним результатом.