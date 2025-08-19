Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара

Вікторія Кайдалова

На окупованій Луганщині звільнили «чиновника ЛНР». Окупаційна прокуратура вимагає звільнити Вікторію Кайдалову, яка очолювала Старобільський район (центр — місто Айдар). Окупанти називають цей район «Новопсковським муніципальним округом».



Кайдалову звинуватили у «недотриманні антикорупційного законодавства» після перевірки її роботи.



«Встановлено, що глава муніципального округу-керівник адміністрації, бувши обізнаною про наявність родинних відносин між вісьмома муніципальними службовцями, не вжила заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виник», — заявили в «прокуратурі ЛНР».



В результаті Кайдалову звільнили «у зв'язку зі втратою довіри».

Як повідомлялося, під Айдаром (Новопсковом) та у Станично-Луганському районі зараз вирують лісові пожежі.