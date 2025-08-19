На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися

Пожежі в окупованому Станично-Луганському районі

Пожежа у Станично-Луганському районі на окупованій Луганщині за добу збільшилася приблизно у 40 разів. У понеділок, 18 серпня, окупаційна влада заявляла про пожежу на площі 11 гектарів. За добу в «ЛНР» заявили про пожежу на 458 гектарах землі. Це площа близько 630 футбольних полів.



Вогонь перекинувся на дачні будинки. Місцевим пожежникам допомагають вогнеборці з Волгоградської області РФ. Борються з вогнем понад 250 осіб, у тому числі волонтери, та 57 одиниць техніки.



Вогнем пошкоджено близько 100 будівель. Евакуйовано 60 людей, через пожежу постраждали 11 людей.