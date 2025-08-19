Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

19 серпня 2025, 14:36

У Києві презентують фільм про національні спільноти «Генерації.Cхід»

У четвер, 21 серпня, команда медіа Свої презентує документальний фільм «Генерації.Cхід». Він розповідає про досвід й виклики національних спільнот сходу України крізь призму родинних історій — від пра-пра-бабусі до пра-пра-пра-онучки. Фільм створити у партнерстві з Abo Production.

Стрічка розповідає про переселення, репресії, втрати і боротьбу за збереження культури, мови та коріння. Про те, як ці спільноти разом з українцями будували міста, пережили Голодомор, Другу світову війну, сучасну війну — і залишилися частиною єдиного народу. Глядачі побачать, як переплітаються особистi долi та великi iсторичнi подiї, вiдчують, як живуть, борються та зберігають свою iдентичнiсть надазовські греки, вiрмени, грузини та азербайджанці.

«Працюючи над цим фільмом, ми постійно ловили себе на думці: ми не просто фіксуємо історії — ми збираємо крихкі уламки памʼяті, які могли б загубитися назавжди. Найбільше вражає, як багато сили живе в людях, чиї родини пережили переселення, мовчання, забуття. Для нас ця робота — не про минуле, а про відповідальність перед майбутнім», — кажуть творці фільму.

Героями стрічки стали:

Олександра Янієва, що походить з родини надазовських греків.

Алевтина Кахідзе, художниця з грузинським корінням.

Джейхун Сафаров, стендап-комік азербайджанського походження.

Анна Сімонян, власниця ресторану, українська вірменка.

Участь у презентації візьмуть герої фільму. Стрічка містить субтритри мовами нацспільнот, історії яких представлені. Вхід вільний за умови попередньої реєстрації. Зареєструватись можна за посиланням.

Місце презентації: Київ, кінотеатр «Жовтень», вул. Костянтинівська, 26. Початок показу — о 20:00.

«Генерації.Схід» підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи.
Його зміст є виключною відповідальністю Агенції розвитку локальних медіа “АБО” і не обов‘язково відображає позицію Європейського союзу.

