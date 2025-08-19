Брат одіозного російського політика Віталія Мілонова загинув на війні проти України. Російські ЗМІ пишуть, що Олександр Мілонов був добровольцем підрозділу розвідки «3-ї загальновійськової армії ЛНР», тобто воював проти української армії на Луганщині.



Зазнав поранення і потрапив до шпиталю. Олександр Мілонов помер через ускладнення на тлі отриманого поранення.



Його поховали 19 серпня у Санкт-Петербурзі.



Віталій Мілонов — російський політик, депутат Держдуми РФ від партії «Единая Россия». Найбільшу популярність отримав у 2010-ті роки як автор та лобіст резонансних законів у Санкт-Петербурзі та на федеральному рівні, зокрема проти «пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків».



З 2014 року активно підтримував анексію Криму та публічно заявляв, що Україна «несамостійна» та «не має права на незалежність».



У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення виступав із радикальними заявами, вимагаючи «денацифікації» та «повного контролю Росії» над українськими територіями.

Віталій Мілонов

Раніше ми писали, що з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року російська армія у повномасштабній війні проти України втратила 1 000 340 військовослужбовців.