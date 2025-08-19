Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

До України повернули тіла 1000 загиблих: п'ять з них — загинули в полоні

19 серпня 2025, 15:05

В Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників. Фото: Координаційний штаб В Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників. Фото: Координаційний штаб

У вівторок, 19 серпня, за наслідками репатріаційних заходів до України повернули тіла 1000 загиблих. Серед репатрійованих є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули у російському полоні. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві уточнили, що серед репатрійованих є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули у російському полоні. Вони були у списках «тяжко поранених і тяжкохворих» полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду переговорів.

Серед повернутих сьогодні «на щиті» воїни з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.



Найближчим часом буде здійснено всі необхідні експертизи та проведено ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті та осіб.

Раніше ми писали, що у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві відслужили панахиду за українською журналісткою Вікторією Рощиною, яку вбили у полоні РФ. Пізніше церемонія прощання відбулася на Майдані Незалежності, куди прийшли десятки людей.

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
