До України повернули тіла 1000 загиблих: п'ять з них — загинули в полоні

В Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників. Фото: Координаційний штаб

У вівторок, 19 серпня, за наслідками репатріаційних заходів до України повернули тіла 1000 загиблих. Серед репатрійованих є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули у російському полоні. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



У відомстві уточнили, що серед репатрійованих є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули у російському полоні. Вони були у списках «тяжко поранених і тяжкохворих» полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду переговорів.



Серед повернутих сьогодні «на щиті» воїни з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.





Найближчим часом буде здійснено всі необхідні експертизи та проведено ідентифікацію репатрійованих тіл.



Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті та осіб.



Раніше ми писали, що у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві відслужили панахиду за українською журналісткою Вікторією Рощиною, яку вбили у полоні РФ. Пізніше церемонія прощання відбулася на Майдані Незалежності, куди прийшли десятки людей.

